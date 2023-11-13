В середине ноября в Новосибирск придёт похолодание

До -9 градусов придёт похолодание в Новосибирск.

По данным сервиса погоды Gismeteo, с 13 по 17 ноября днём будет от +4 до +6 градусов. 14 ноября температура будет +2 градуса. Уже после 19 ноября придёт похолодание — ночью 19 ноября будет -5 градусов.

Портал Яндекс.Погода показал, что с 13 по 18 ноября днём будет стабильная тёплая погода до +6 градусов, а ночью +2 градуса. С 19 на 20 ноября в ночь похолодает уже до -9 градусов. А днём в этот день будет -3 градуса. После 20 числа на столбиках термометра будут показываться только минусовые значения.

Напомним, что синоптики рассказали, какую погоду ждать в Новосибирске на Новый год-2024.