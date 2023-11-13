сегодня
13 ноября, 15:52
пробки
3/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня
13 ноября, 15:52
пробки
3/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня 13:42
общество

Завершили заготовку кормовой базы скота в Новосибирской области

Фото: freepik

В Новосибирске завершили заготовку кормовой базы скота.

По данным ТАСС, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил о том, что заготовка кормов для сельскохозяйственных животных завершена в регионе.

«Кормообеспеченность с учётом переходящих остатков и зарезервированных объемов зернофуража составляет 41 центнер кормовых единиц на условную голову», — рассказал министр.

Напомним, что урожай зерновых в Новосибирской области по итогам осенней уборочной компании составил около 2,36 млн тонн — это на 1 миллион тонн меньше урожая прошлого года. Низкие объёмы зерновых связаны с отсутствием осадков и температурными аномалиями.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в