Завершили заготовку кормовой базы скота в Новосибирской области

В Новосибирске завершили заготовку кормовой базы скота.

По данным ТАСС, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил о том, что заготовка кормов для сельскохозяйственных животных завершена в регионе.

«Кормообеспеченность с учётом переходящих остатков и зарезервированных объемов зернофуража составляет 41 центнер кормовых единиц на условную голову», — рассказал министр.

Напомним, что урожай зерновых в Новосибирской области по итогам осенней уборочной компании составил около 2,36 млн тонн — это на 1 миллион тонн меньше урожая прошлого года. Низкие объёмы зерновых связаны с отсутствием осадков и температурными аномалиями.