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общество

Житель Новосибирска вместе с отцом спели на шоу Андрея Малахова

Фото: скриншот видео

Сибиряк исполнил авторскую песню на программе Андрея Малахова «Песни от всей души» на ТК «Россия 1».

Житель Новосибирска Сергей Рудов и его отец Леонид 12 ноября поучаствовали в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».

Сергей исполнил авторскую песню «Великой матери России», а его отец Леонид спел песню «Вот такие пироги».

Ранее Сиб.фм сообщал, что певица из Новосибирска Диана Скокова приняла участие в популярном шоу «Ярче звёзд» на канале ТНТ. В рамках передачи она перевоплотилась образ Юлианны Карауловой. Она исполнила песню «Ты не такой».

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Валерия Митрохина
Журналист

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