68 мигрантов житель Новосибирска фиктивно прописал в своей квартире

В Новосибирске местный житель фиктивно прописал в своей квартире 68 мигрантов

Житель Новосибирска фиктивно зарегистрировал у себя в квартире 68 мигрантов и получил от них вознаграждение в 46 тысяч рублей.

Деньги он потратил на собственные нужды.

После произошедшего прокуратура Заельцовского района города обратилась в суд с иском о признании сделок о передаче полученных сумм за регистрацию ничтожным, после чего новосибирец вернул полученные деньги в доход государства.

Напомним, что Новосибирская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении.