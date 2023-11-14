Авито: в Новосибирске цены на мебель упали на 8%

Продажи мебели и предметов интерьера для дома в Новосибирске и по всей России продолжают расти. Об этом Сиб.фм сообщили в «Авито».

За последние девять месяцев спрос на эти товары среди новосибирцев на платформе увеличился на 9%. Аналитики опросили 10 тысяч россиян и выяснили, как часто и почему они обновляют мебель.

Половина опрошенных обновляет интерьер каждые 2-4 года. Четверть опрошенных сообщили, что покупают новую мебель ежегодно, особенно молодежь до 24 лет (31%). В основном новую мебель покупают, потому что устарела или поломалась (43%). Другие говорят, что хотят освежить интерьер (40%). Стремятся сделать жилье более современным и функциональным (38%).

В Новосибирске средняя стоимость мебели за январь-октябрь этого года снизилась на 12%. Наибольшее снижение цен наблюдается у кроватей, диванов и кресел (15%), в то время как средняя стоимость кухонных гарнитуров выросла на 24%. В общем объеме продаж в Новосибирске за тот же период отмечен рост во всех категориях мебели и декора на 9%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске под окнами высоток на Лесоперевалке снесли дома.