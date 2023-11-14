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общество

Две тысячи пихт доставили в Новосибирскую область к Новому году

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирскую область с Кузбасса завезли две тысячи пихт к Новому году

В Новосибирскую область на прошедшей неделе ноября завезли две тысячи хвойных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Пихты были доставлены из Кемеровской области.

Специалисты также объяснили, что индивидуальный предприниматель, в адрес которого были завезены деревья, предоставил ведомству документы о разрешенной заготовительной деятельности.

В прошлом году хвойные деревья поступили в Новосибирск только в конце ноября.

Напомним, что в уходящем 2023 году синоптики очень точно спрогнозировали умеренно-мягкую новогоднюю метеообстановку в столице Западной Сибири.

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Нина Раневская
Журналист

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