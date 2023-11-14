Фестивали, мастер-классы и тренировки: в регионе стартовал всероссийский проект «Северная ходьба – новый образ жизни»

Проект реализуется Добровольным физкультурным союзом при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В 2023 году в рамках проекта в регионах России проводятся ознакомительные тренировки и мастер-классы по работе, учебе и жительству граждан, а также массовые фестивали. Более 200 инструкторов прошли подготовку в Волгоградской государственной академии физической культуры. Ознакомительные тренировки уже стартовали в нескольких регионах: Алтайский край, Белгородскую, Волгоградскую, Иркутскую, Липецкую, Московскую, Новосибирскую, Красноярск, Пермский край, Республику Марий Эл, Татарстан, Свердловскую, Тульскую, Ярославскую области. Новосибирская область присоединилась к проекту с 1 октября.

В области проект осуществляется силами Клуба северной ходьбы «Сибирские ходоки» и инструктора по спорту МБУ «Спортивный город» Галины Климук.

Проект предоставляет бесплатные тренировки и мастер-классы по заявкам от граждан и компаний. Северная ходьба может стать частью корпоративной культуры, повышая работоспособность и способствуя командообразованию. Северная ходьба признана Минспортом РФ и включена в Всероссийский реестр видов спорта с 2019 года.

Одной из главных целей проекта «Северная ходьба — новый образ жизни» является популяризация здорового и активного образа жизни среди населения. Северная ходьба — уникальная физическая активность, которая помогает укрепить мышцы всего тела, улучшить координацию движений и повысить выносливость. Она также является отличным способом провести время на свежем воздухе и насладиться прекрасными пейзажами нашей страны.

«Для нашего здоровья полезна любая физическая активность. Самый простой и не требующий никаких затрат способ – пешие прогулки. А если эта прогулка со специальными палками, то и эффект будет в разы выше. Для таких прогулок подойдут любые открытые пространства – городские тротуары, парки, скверы, загородные территории. Каждый может выбрать для себя наиболее подходящий темп, ширину шага, маршрут, интенсивность и продолжительность прогулки. А наша задача в данном проекте рассказать россиянам о пользе ходьбы с палками, научить правильной технике «северной ходьбы», — Ирина Слуцкая, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр и главный инициатор проекта.