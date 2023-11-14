Группа новосибирцев украла более 2,5 миллионов рублей

Группа новосибирцев под видом банковских работников украла более 2,5 миллионов рублей

Ленинский районный суд города Новосибирска вынес приговор пятерым местным жителям, которые под видом банковских работников украли более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что с апреля по сентябрь 2020 года обвиняемые создали в Интернете фиктивные интернет-ресурсы под видом банков. Указали адрес учреждения в Москве, номера горячей линии, а также объявили о возможности предоставления кредитов физическим лицам. Вся информация была ложной.

Обвиняемые звонили жителям разных регионов страны, представляясь сотрудниками банка, которой никогда не существовал. Вводили потерпевших в заблуждение, просили совершить денежный перевод, чтобы выполнить условия для выдачи кредита.

Всего они совершили хищение на более чем 2,5 миллионов рублей.

Новосибирский суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил их к наказанию в виде лишения свободы от трех до шести лет. Один из осужденных будет отбывать срок в исправительной колонии строго режима, другие — общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в Новосибирской области будут судить за гибель троих человек в ДТП водителя «Хонда Одиссей».