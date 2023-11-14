В Новосибирской области будут судить за гибель троих человек в ДТП водителя «Хонда Одиссей»

Водителя обвинили в смертельном ДТП в Новосибирской области.

Прокуратура региона сообщила, что в Новосибирске было передано в суд уголовное дело в отношении водителя, которого обвиняют в смертельном ДТП.

По данным следствия, в июне 2023 года мужчина вёл автомобиль «Хонда Одиссей» в состоянии алкогольного опьянения, а также находился без прав. На тот момент в машине находилось три человека. По пути в Дорогино мужчина выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Мазда Капелла» — в результате столкновения погибли два пассажира «Хонда Одиссей» и пассажир «Мазда Капелла».

Обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело передано для рассмотрения в Черепановский районный суд.

Напомним, что в Новосибирске пять автомобилей столкнулись на Октябрьском мосту.