Из Новосибирска выдворили мигрантов, дети которых кидали в учителя камнями

Прокуратура Новосибирской области сообщила о выдворении из Российской Федерации семьи мигрантов из Таджикистана из-за того, что их дети издевались над учительницей.

По результатам проверки установлено, что дети бросали камни в учительницу на улице. Потерпевшая сообщила, что приняла их за беспризорников.

В ходе расследования нашли мать детей. 32-летняя женщина из Таджикистана жила в Новосибирске с двумя детьми в возрасте 12 и 7 лет. Женщина занималась случайными подработками, работая уборщицей и на рынке. Отец детей проживает на родине.

Женщина дважды нарушила миграционное законодательство, не поставив детей на учет. Также она трижды нарушила обязанности родителя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском судят коммунальщика за упавшую на женщину берёзу.