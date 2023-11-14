Какой 14 ноября 2023 праздник — какой церковный праздник, что запрещено и можно делать

Кузьминки или День памяти святых бессребреников Косьмы и Дамиана венчает финал русской осени и требует соблюдения народных традиций дабы заручится духовной поддержкой перед затяжными холодами.

Святых Кузьму и Демьяна наши славянские предки почитали как покровителей домашней скотины и особенно кур (им молились о сохранности хозяйства, о мудрости и стремлению к учению). Потому в Кузьминки справляли своеобразные Курьи именины – обедали исключительно блюдами из куриного мяса, яиц и дарили друг другу хороших несушек.

Так как сельхозработы к этому дню заканчивались, молодёжь традиционно устраивала вечерние посиделки с праздничными играми и забавами. А люди постарше старались оставаться дома и открывали форточки – по многовековой примете 14 ноября в дом через окно может войти счастье.

Если к 14 ноября кто-то находился в затяжном конфликте, то лучшего времени для примирения было не сыскать, а восстановленные родственные связи в этот день становились ещё крепче.

Стрижки, сделанные в этот день избавляли от негативных эмоций, а уход за ногтями (в современной интерпретации – маникюр) сулил крепкое здоровье.

Стирка 14 ноября считалась делом нежеланным, поскольку считалось, что после неё хозяйка подвергнется осуждению и сплетням. Также не стоило кого-то обсуждать и осуждать в это день – грозило человеку стать центром неприятных историй.