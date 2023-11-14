Когда пациенты становятся родными: земский фельдшер рассказала, как стала незаменимым специалистом в Киевке

Съёмочная группа «Сиб.фм» приехала в Болотнинский район, где живёт и трудится героиня нашего следующего сюжета. Фельдшер и заведующая Киевского ФАПа Кристина Будучева тепло поприветствовала гостей. В район она приехала меньше года назад, но уже стала незаменимым специалистом. Об опыте участия в программе, тонкостях профессии и пациентах фельдшер рассказала журналистам.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Решение стать медиком Кристина Будучева приняла ещё в школьные годы. Во многом на это решение повлияла бабушка, которая трудилась медицинской сестрой. Именно она научила внучку ставить уколы и измерять давление. При этом Кристина Владимировна точно знала, что она практик, а не теоретик, поэтому после окончания школы девушка поступила в медицинский техникум.

«На доктора намного дольше учиться нужно было, а мне хотелось скорее работать. Теперь я почти врач, который каждый день лечит и спасает людей», — отмечает героиня.

Путь в Киевку

Сама Кристина Будучева родом из села Дмитриевка Татарского района Новосибирской области. Образование по специальности «фельдшер» сибирячка получила в Куйбышевском медицинском техникуме. А после — уехала работать в Омскую область.

«Там тоже работала на ФАПе какое-то время. Так сошлось, что после я искала работу, и мне предложили поучаствовать в программе «Земский фельдшер». Это же чудесно, когда человек работает по специальности, приобретает опыт, зарабатывая деньги, да ещё и получает стартовый капитал в размере 1 миллиона рублей», — рассказывает специалист.

По оценке земского фельдшера, каждое место работы уникально. Так, в лечебном учреждении Омской области нагрузка была значительно ниже нынешней. Во многом это связано с оснащением кабинета.

«Разные области и районы, даже часовой пояс и то разный. На предыдущем месте работы было немного проще. Я была новенькая, только отучилась голова свежая, а сюда я пришла работать опытным специалистом. При этом здесь фельдшер должен выполнять очень большой объём работы. Например, людей нужно записывать на приём, ЭКГ снимать. На предыдущем месте работы у меня не было аппарата ЭКГ, да и компьютера в кабинете не было», — вспоминает Кристина Владимировна.

Помогать и днём, и ночью

В каждой профессии есть своя специфика. Медицина — не исключение. Заведующая Киевским ФАПом знает это точно.

«Грубо говоря, медик здесь считается «царём и Богом»». Он для сельчан всё и обязан помогать в любое время дня и ночи. Жители могут даже прийти домой, когда человеку плохо, попросить помощь. Даже неважно — отработал ты полный день, находишься в отпуске или на больничном. Но я всегда прибегаю ко всем на помощь, никогда никому не отказываю».

По оценке героини, программа «Земский фельдшер» очень хорошо помогает тем, кто приезжает в село.

«У меня здесь не было ни жилья, ни родственников. Мне дали не только работу, но и финансовый подъём, который мне очень помог. Да и жителям села хорошо — я здесь, чтобы им помогать. Программа рассчитана на пять лет, и я не думала даже о том, чтобы покинуть село. Почему бы и не работать, когда созданы все условия? Тем более — я ведь помимо подъёмных зарплату получаю».

Относиться к пациенту, как к родному

Больше всего земского фельдшера поражают люди на селе. Они здесь, как говорит Кристина, «другие», умеют говорить «спасибо» и умеют по-настоящему ценить твой труд.

«Главное в профессии фельдшера — помогать и сострадать. У нас такая профессия — мы идём голова к голове с пациентом. Мы первые, кто с ним контактирует. Поэтому фельдшер должен очень профессионально относиться к своим обязанностям, проводить все тактики очень точно. Та же самая постановка инъекции — куда ставить, какой препарат куда вводить — делайте это всегда точно. Тот же ЭКГ — это очень важно. Если ты неправильно запишешь ЭКГ, это очень серьёзно повлияет на жизнь пациента».

Правда, Кристина Владимировна честно называет и свой минус, который во многом влияет на работу.

«Это немного непрофессионально, но я очень сильно сопереживаю своим пациентам. Иногда могу поплакать с ними. Понимаю, что так сильно не надо показывать свои эмоции, работаю над этим. Но иногда трудно не пропустить через себя горе человека».

Защитить себя от выгорания — невозможно, уверена медик. Рано или поздно любой специалист будет подвержен этому. Однако с работниками села дела обстоят немного по-другому, говорит заведующая ФАПом.

«Когда работаёшь на селе, то ты знаешь каждого человека. Пациенты для тебя, как семья. А с семьей выгорание не грозит. В больших городах медики работают в условиях конвейера. Там ты вышел из кабинета, пошёл домой и забыл о работе. Здесь относишься к каждому пациенту, как к родному».

В селе отдыхает душа

Кристина Владимировна не только фельдшер, но и мама. Сельскую жизнь она оценивает на пять с плюсом.

«На мой взгляд, жизнь в Киевке намного проще, тише, спокойнее и безопаснее. Ведь каждый родитель всегда боится за своё дитя. А здесь нет такого страха — даже маленькие дети могут сами пройтись до детской площадки. Да и экология здесь чудесная — воздух почище. Здесь душа отдыхает, можно побыть в тишине без городской суеты и бешенного ритма жизни».

В свободное время медик регулярно посещает местную библиотеку. Признаётся, что обожает читать. И позволяет себе эту роскошь во время обеденного перерыва.

«Всё остальное время я посвящаю своему маленькому сыну, мы живём вдвоём и всё моё время — это его время. Мы скоро отметим годовщину с переезда, но жить мне здесь очень нравится. Тут всё удобно и есть большой плюс — три километра от города всего лишь».

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»