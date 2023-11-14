«Медицина была мне предначертана»: земский врач рассказала, как обрела любимую работу, переехав в глубинку

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group продолжает путешествовать по Новосибирской области и рассказывать о врачах, которые приняли важное решение — спасать и лечить пациентов в селе, благодаря программе «Земский доктор». На этот раз мы побывали в Куйбышевской ЦРБ. Нас встретила врач клинической лабораторной диагностики Ирина Алешина. Она рассказала об участии в государственной программе, пациентах и главных принципах врачебной деятельности.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Причины выбора профессии

Молодой врач родом из маленького городка Прокопьевска Кемеровской области. Его ещё называют «жемчужиной Кузбасса». После окончания 9 класса Ирина решила покинуть родной город и обрести профессию мечты.

«Решение стать врачом было обдуманно. Еще со школы мне нравилась медицина и профильные предметы — химия и биология. Именно поэтому я заканчивала в школе химико-биологический класс. Медицина была мне предначертана», — рассказывает Ирина Алешина.

Девушка из Сибири приняла решение перебраться в Краснодарский край. Там она закончила медицинский техникум по специальности «акушерское дело». Но на последних курсах начала понимать, что хочет получить и высшее образование.

«После техникума захотелось домой, поближе к маме. Тогда-то я и начала подавать документы в различные медицинские университеты Сибири, в том числе в Новосибирский государственный медицинский университет. Это мой альма-матер — я очень счастлива, что выбрала именно его и ни разу об этом не пожалела. Это прекрасный университет с шикарной базой подготовки, в том числе научной. И, конечно, лучшими педагогами. Там же я встретила своего мужа — сегодня он работает терапевтом, пульмонологом и фтизиатром в Куйбышевской ЦРБ», — призналась Ирина.

Ирина Александровна уверена, что сегодня представить медицину без лабораторной диагностики просто невозможно. Именно поэтому в университете она выбрала направление «клиническая лабораторная диагностика». Сегодня за её плечами общий медицинский стаж работы 6 лет. Четыре из них она посвятила работе акушеркой в родильном доме №1 Новосибирска.

«Я закончила факультет "медицинская биохимия", потому что 70% врачебных назначений и заключений ставятся на основании лабораторной диагностики. Хочется стать высококлассным специалистом в этой области. И пока это у меня получается», — говорит врач.

Земский доктор отметила, что среди родственников медицинских работников у неё никогда не было. Но именно она послужила примером и «пусковым толчком», который вырастил в семье уже ни одного врача.

«У нас большая семья — нас четверо. Моя сестра тоже окончила медицинский университет. Сегодня она работает фельдшером в Барабинске. Другая сестра оканчивает первый курс медицинского техникума Кузбасса. И наш ребёнок, глядя на то, что его родители врачи, в садике всегда играет в доктора и всех лечит. В свои три года он говорит, что будет доктором, чтобы лечить деток. Мы только за, если он продолжит семейную династию врачей», — улыбаясь говорит Ирина.

Молодая семья и «Земский доктор»

Принять участие в программе «Земский доктор» и переехать в Куйбышев было решение взвешенное, считает врач. К тому же, супруг Ирины Александровны окончил здесь медколледж и был на хорошем счету в местной больнице. Семья решила, что участие в программе «Земский доктор» – хорошая возможность не только реализовать свой потенциал, но и встать на ноги в финансовом плане.

«Куйбышевская ЦРБ пригласила нас обоих на работу. И мы сразу согласились, не рассматривали другие районы. Мы подумали, что это наш шанс. Тем более нас обоих по специальностям одобрили в программе. Тогда ещё решили, что может быть лучше! Муж вышел пораньше на работу, а затем я. Единовременную выплату мы получили быстро и сразу же купили квартиру здесь. Город нам очень нравится. Он прекрасный, как и больница, его руководители. Здесь хорошо то, что руководство положительно воспринимает все новаторские идеи молодых специалистов. Да и в целом, здесь жить классно. Тем более тут родился наш ребенок — это его Родина, а значит и наша», — рассказала доктор.

Ирина Алешина уверена — программа «Земский доктор выполняет свои функции. По ее мнению, следует продолжать развитие данной программы для того, чтобы у молодых семей был стимул переезжать в маленькие города и сёла, восполняя кадровый дефицит.

Также героиня считает, медицина не стоит на месте. Работая в Куйбышевской ЦРБ, Ирина Алешина пытается внедрить что-то новое в свою работу.

«Я по характеру такой человек, мне нужно делать всё на высшем уровне. Поэтому я постоянно совершенствую свои знания и учусь, езжу на стажировки. После такой практики я привношу что-то новое в работу больницы. Ведь с течением времени что-то устаревает, а какие-то методики создаются. В декабре 2022 года летала на стажировку в онкодиспансер Сочи, так как я занимаюсь и разделом «клиническая цитология». Для меня было важно обменяться опытом, пообщаться с коллегами»

В чем же специфика работы сельского врача? За годы работы в маленьком городке Ирина Александровна знает, если ты врач, то универсальный.

«Многие врачи не работают летом, а ты работаешь и должен быть универсальным. Здоровью ведь не скажешь, что у специалиста отпуск. Люди болеют и болеют тяжело. А функциональная диагностика — это фундамент лечения, так как первым делом врач назначает анализы. От моего результата зависит дальнейшая тактика врача и в принципе судьба человека. И это сводится к тому, что нужно погрузиться в работу здесь и сейчас, отодвинув житейскую суету, чтобы врач получил результат».

«Чувствуешь, что нужен и важен»

В 2023 году Ирина Алешина достигла успеха во врачебной деятельности в широком смысле слова. Руководство Куйбышевской ЦРБ направило молодого специалиста на Всероссийский конкурс «Врач года-2023» и не прогадало.

«Я вошла в двадцатку лучших. Конечно, я была в шоке, что стала лауреатом конкурса, так как стаж работы небольшой — два года. Но меня уже отметили, это очень приятно, потому что ты чувствуешь, что ты нужен и важен здесь».

По словам специалиста, главное в работе врача — это стойкость и выдержка. Потому что медицина не терпит слабаков. Порой решения приходится принимать молниеносно. До сих пор Ирина помнит своего первого пациента с онкологией. Она признаётся, что в ту секунду испытала сложные чувства.

«С одной стороны, у меня было чувство удовлетворения, что я нашла рак. С другой — испытала страх за пациента, потому что за моими бумажками и направлениями стоит человек, его жизнь, судьба, а порой и целой семьи. За всеми пациентами, которым ставлю рак, всегда слежу. Когда онкология не подтверждается, провожу работу над ошибками. А когда пациенты уходят, я проношу это через себя. Задаюсь вопросом, почему пациент не пришёл раньше? Однако, дело, которым я занимаюсь, сложно назвать работой — я люблю его. Я им горю, это часть моей жизни и назвать работой её было бы кощунством, если только любимой», — подчеркивает Алешина.

О любви и семье

У врача, как и у другого работника любой сферы, есть личная жизнь и увлечения, скрытые от пациентов. Наша героиня долгое время занималась самбо и дзюдо, имеет разряд мастера и кандидата в мастера спорта.

«Моя семья — это самое лучшее, что у меня есть. Мой муж врач широкого спектра. Сыну три года. Мы очень любим проводить время вместе. Ребёнку всё сейчас интересно — стараемся показать ему всё».

Не отстаёт Ирина и от участия в жизни коллектива районной больницы. Врач состоит в команде ЦРБ, участвуя в легкоатлетической эстафете.

«Жизнь в Куйбышеве нам нравится и уезжать мы не собираемся. Первое — это экология, прекрасное место для жизни тем более, когда есть ребёнок. Также хочу отметить чувство собственной важности. Я чувствую себя в команде нужной и работа с врачами в одной команде — это залог успеха современной медицины. Берёт гордость за понимание того, что такие специалисты и специальности нужны. Да и опыт работы даёт большой скачок, потому что здесь тебе дают делать всё! Мои учителя учат меня каждый день, и я благодарна за этот бесценный опыт», — высказалась Ирина.

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»