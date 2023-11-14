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Авто общество

Мигрантов-нелегалов сотрудники ГИБДД будут ловить на дорогах в Новосибирске

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске буду ловить Мигрантов-нелегалов на дорогах.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что в Новосибирске проведут мероприятие «Нелегальный мигрант» с 13 по 17 ноября 2023 года. Во время него сотрудники ведомства будут искать среди водителей и пассажиров нелегальных мигрантов.

«Будет проводиться организованная проверка транспортных средств на постах и маршрутах патрулирования с целью выявления иностранных водителей и пассажиров, находящихся на территории Российской федерации с нарушением миграционного законодательства», — прокомментировали в ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что из Новосибирска выдворили мигрантов, дети которых кидали в учителя камнями.

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Валерия Митрохина
Журналист

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