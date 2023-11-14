Мобилизация: свежие новости 14 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

Решение о мобилизации и ротации боевых подразделений будет приниматься командованием Вооружённых сил РФ в зависимости от текущей оперативной обстановки, гласит информация, опубликованная на правительственном сайте «Объясняем.рф». Актуальные новости по этому вопросу к 14.11.2023 г. публикует портал «Сиб.фм».

В момент объявления частичной мобилизации в России 21.10.2022 года информации о временных рамках относительно замены или ротации мобилизованных граждан, призванных для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине предоставлено не было. Также к текущему периоду соответствующий президентский Указ не отменён и не фиксированы конкретные сроки ротации мобилизованных. По информации правительственного портала «Объясняем.рф», эти сроки будут определяться по мере необходимости, когда командование российской армии придет к выводу, что подразделения, где служат мобилизованные, нуждаются в отдыхе и обновлении.

Всё это допускает возможность дополнительной мобилизации ещё до конца 2023 года. Однако федеральные власти заявляют, что необходимости с таких мероприятиях нет. Во-первых, количество добровольцев, подписавших контракты с Минобороны покрыло нужны армии России в зоне действия СВО, пояснил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин, комментируя слухи о второй волне мобилизации. Во-вторых, по поручению главы нашего государства Владимира Путина, мобилизованным в сентябре 2022 года предоставляются регулярные 14-дневные отпуска, чтобы они могли восстановить силы и проложить службу до завершения спецоперации.