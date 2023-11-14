Муниципальный портал Новосибирска — победитель всероссийского конкурса лучших городских практик 2023 года

Портал города Новосибирска занял первое место во всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику 2023 года. Итоги конкурса огласил Минстрой России. На победу претендовали 118 цифровых технологий из 42 регионов. «Награду мы получили за геоинформационную систему «Мой Новосибирск», которая на десятилетия опередила аналогичные федеральные проекты», – пояснил заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится для выявления, поощрения и распространения примеров успешных практик органов местного самоуправления. Проекты для участия в конкурсе проходили региональный и федеральный отбор. Всего в этом году было определено 50 призовых мест в пяти номинациях: по десять в каждой. Размер денежной премии для I категории участников конкурса (муниципальные и городские округа) составил 42,5 млн рублей.

«Новосибирск является одним из центров IT-индустрии и славится своими цифровыми разработками. Муниципалитет всегда был в передовиках в разработке своих цифровых сервисов. Награду мы получили за геоинформационную систему «Мой Новосибирск», которая на десятилетия опередила аналогичные федеральные проекты. Средства пойдут на дальнейшее цифровое развитие региона. Сейчас мы создаем команду в рамках центра цифровой трансформации, она займется разработкой программы. И это первый шаг масштабной работы», – прокомментировал победу заместитель мэра города Новосибирска Артем Скатов.

Муниципальная информационная система «Мой Новосибирск» позволяет жителям города оперативно узнавать информацию об объектах городской инфраструктуры (аптеках, садах, школах и т.д.), получать уведомления об отключениях тепла, газа, воды, электричества, других событиях в жизни города.