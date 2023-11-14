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Новосибирская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

Новосибирские следственные органы разыскивают мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении против несовершеннолетних

Новосибирские следственные органы просят помочь в установлении местонахождения мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетних.

По данным следствия, 29 августа 2023 года в Дзержинском районе Новосибирска неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Приметы подозреваемого:

Славянская внешность, возраст 30-40 лет, рост примерно 180-185, темные волосы, cтрижка «еж», большой нос. на лице щетина. Плотного телосложения.

Фото Новосибирская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении 2

Ранее подруга семьи рассказала, что сын Аксинии Шемякиной, которая пропала 30 октября, находится у своей бабушки в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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