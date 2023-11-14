Park Cafe в Новосибирске завершает свою работу навсегда

Владельцы ресторана Park Cafe в Новосибирске решили закрыть его навсегда.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, собственники ресторана Park Cafe приняли решение об окончательном закрытии проекта.

Сейчас владельцы ресторана завершили вывоз оборудования и мебели из здания. Park Cafe не будут искать другое место и помещение, поэтому здание решено снести полностью.

«Готовится новая ресторанная концепция, о которой мы расскажем подробнее в ближайшее время», — рассказала PR-директор компании «ЯсноРестораны» Лана Васильева.

Напомним, что в Новосибирске снесли несколько школ из-за нарушений при возведении фундамента.