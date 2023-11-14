В Новосибирске снесли несколько школ

Несколько школ снесли в Новосибирске из-за нарушений при возведении фундамента.

В Новосибирске полностью снесли из-за нарушений при возведении фундамента здания школ, которые возводились по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с ООО «Тридцать пятая концессионная компания "Просвещение"».

Как сообщает издание «Сибкрай.ru» школа на улице Николая Сотникова готова только на 24%, поэтому подрядчик вынужден переделывать всю проделанную работу.

Сайт Минобразования также сообщает о том, что здание школы на Виктора Шевелева готово лишь на 13%.

Сейчас, по данным «Сибкрай.ru», генподрядчику и организации, осуществляющей строительный надзор, объявлены предупреждения. Поэтому генподрядчик заново выполняет работы по возведению фундамента недостроенных школ.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков прокомментировал, что ввод школ перенесён на 2024 год, из-за того что почти все объекты находятся на начальном этапе строительства.

Напомним, что в Новосибирске детсад на Гребенщикова достроят до конца 2023 года.