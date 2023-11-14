Перешёл грань. Сатановский сделал эпатажное заявление в адрес Владимира Путина

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, недавно уволенный с телеканала «Соловьев Live» за оскорбительные высказывания в адрес МИД России, на этот раз кинул очередной «камень» в сторону российского лидера.

Как настоящий представитель своего народа (Евгений Янович относит себя к иудеям), патриотическую повестку российского руководства он поддерживал ровно до того момента, пока они не касались близкой ему по крови нации. А после того, как Соловьев убрал его из своего проекта «Соловьев Live», у востоковеда окончательно «развязались руки».

На днях он двусмысленно высказался о потерях мирного населения в палестино-израильском конфликте и сравнил их с потерями во время терактов на территории РФ, случившихся во время правления Путина.

По его словам, отношение к жертвам террористов на Ближнем Востоке всегда очень трепетное и Израиль делает всё, чтобы спасти две сотни своих заложников из плена ХАМАС. Тогда, как в России, уверен Сатановский, иное отношение к заложникам и жертвам. В качестве примера он привёл Норд Ост (23 октября 2002 г.), Будёновск и Беслан (1 сентября 2004 г.), в результате которых погибло более 500 мирных россиян. Все перечисленные события пришлись на период лидерства Владимира Путина.

На высказывания зарвавшегося востоковеда отреагировали официальный власти РФ. Так, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил наказать Сатановского по статье 319 УК РФ за оскорбление представителей власти (уже готовит обращения в Министерство внутренних дел РФ и СКР).

Также, по данным газеты «Завтра», безотлагательно убрать Сатановского с телеэкранов потребовал лично глава МИД РФ Сергей Лавров.