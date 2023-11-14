Появились подробности о снижении заработной платы фельдшерам Новосибирской области

Появился официальный комментарий о снижении размера заработной платы сотрудника медицинской помощи Новосибирской области.

В Telegram-канале ГБУЗ НСО «НКЦРБ» опубликовали комментарий в связи с публикациями СМИ о снижении размера заработной платы сотрудникам скорой медицинской помощи в НКЦРБ Верх-Тулинская ВА.

«Заработная плата сотрудников подстанции СМП регулируется Положением об оплате труда работников ГБУЗ НСО “НКЦРБ” на 2022-2024 годы, состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. При начислении заработной платы учитывается, в том числе, объем выполненной работы», — сообщили в Telegram-канале.

Также было отмечено, что заработная плата не является фиксированной и напрямую зависит от интенсивности труда, отчего говорить об её снижении является «некорректным».

Напомним, что следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку по сообщению о сокращении зарплат медикам.