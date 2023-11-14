Правительство России намерено разрешить ситуацию с высокой ценой на куриные яйца

Власти уже разработали список мер по борьбе с такой проблемой.

Правительство России разработало список мер по стабилизации цен на куриные яйца. Об этом сообщают «Известия».

Так, ФАС, Минсельхоз и Минпромторг начнут проверять обоснованность повышения цен на данный продукт, возможность наращивания импорта, а также займутся стимулированием бизнеса на заключение долгосрочных контрактов.

В свою очередь в сфере бизнеса повышение стоимости яиц объясняют тем, что выросла цена на материально-технические ресурсы и их транспортировку. Кроме того, специалисты отмечают, что спрос на яйца вырос, тогда как из-за птичьего гриппа и других заболеваний темпы роста рынка замедлились.

Напомним, минимальная цена на водку может вырасти до 301 рубля за 0,5 литра.