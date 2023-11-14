Рэпер из Новосибирска Дава в третий раз получил штраф за неправильную парковку

Хип-хоп исполнителя из Новосибирска Давида Манукяна оштрафовали на 3 тысячи рублей за нарушение правил парковки.

Блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян, более известен как Дава, в третий раз попадается в поле зрения приставов. Он задолжал 3000 тысячи рублей за административное правонарушение. Об этом свидетельствуют данные на сайте ФССП, обратил внимание Сиб.фм





Акт певцу вынесла Московская административная инспекция, которая занимается соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков и разметки, а также на зеленых насаждениях.

До этого селебрити, в январе и в феврале 2023 года, уже штрафовали за неправильную парковку, на 5000 и 3000 тысячи рублей соответственно.

Сам же Манукян в своих соцсетях делился фанатам, что приобрел себе новый Cadillac Escalade за 20 миллионов рублей, а на шоу «Есть вопросики» заявлял, что получает от 500-600 тысяч рублей за рекламный пост.

Ранее Сиб.фм выяснил, что его мать Анаит Манукян запатентовала словесный знак «Милана Хаметова» — имя 13-летней девочки из Новосибирска, которую продюсирует Дава.