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бизнес общество

Рэпер из Новосибирска Дава в третий раз получил штраф за неправильную парковку

Фото: DAVA TV / telegram

Хип-хоп исполнителя из Новосибирска Давида Манукяна оштрафовали на 3 тысячи рублей за нарушение правил парковки.

Блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян, более известен как Дава, в третий раз попадается в поле зрения приставов. Он задолжал 3000 тысячи рублей за административное правонарушение. Об этом свидетельствуют данные на сайте ФССП, обратил внимание Сиб.фм

Фото Рэпер из Новосибирска Дава в третий раз получил штраф за неправильную парковку 2

Акт певцу вынесла Московская административная инспекция, которая занимается соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков и разметки, а также на зеленых насаждениях.

До этого селебрити, в январе и в феврале 2023 года, уже штрафовали за неправильную парковку, на 5000 и 3000 тысячи рублей соответственно.

Сам же Манукян в своих соцсетях делился фанатам, что приобрел себе новый Cadillac Escalade за 20 миллионов рублей, а на шоу «Есть вопросики» заявлял, что получает от 500-600 тысяч рублей за рекламный пост.

Ранее Сиб.фм выяснил, что его мать Анаит Манукян запатентовала словесный знак «Милана Хаметова» — имя 13-летней девочки из Новосибирска, которую продюсирует Дава.

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Дамир Трубников

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