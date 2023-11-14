Российские инвесторы поддерживают мировой спрос на золото

Объем портфеля золота, приобретенного розничными клиентами в банке ВТБ, достиг 52 тонн. По сравнению с началом года этот показатель увеличился в 1,5 раза. В октябре объем реализованных слитков превысил 3 тонны, что стало одним из самых высоких результатов в этом году. Инвестиционный спрос на драгоценный металл стимулировали резкий рост мировых цен и сильная тенденция к его покупке со стороны центральных банков.

Всего со старта продаж физического золота без НДС 20% в марте прошлого года банк провел более 3 тыс. сделок. Средний размер сделки с начала этого года вырос на 42%, достигнув на конец октября 17 кг.

«Российские частные инвесторы поддерживают мировой спрос на золото, поскольку в периоды экономической нестабильности этот инструмент позволяет в долгосрочной перспективе сохранить и приумножить капитал. В октябре объем сделок значительно превысил результаты летних месяцев. Мы ожидаем, что до конца года эта тенденция усилится на фоне риска высокой инфляции и девальвации рубля. Росту спроса и увеличению среднего размера сделки способствует и опция обратного выкупа, позволяющая в любой момент зафиксировать прибыль», – комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.