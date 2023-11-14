В Новосибирске снежный покров может быть установится в декабре

В Новосибирской области ожидают продолжение тёплой погоды в ближайшие дни. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Специалисты отмечают, что снежный покров в регионе может появиться только в декабре. Несмотря на кратковременное похолодание, ожидаемое в воскресенье-понедельник, температура воздуха впоследствии снова повысится до положительных значений.

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова подчеркнула, что до 25 ноября в регионе не стоит ждать заметных зимних осадков. Кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега прогнозируются 18 и 19 ноября. Затем они прекратятся. Эксперты также говорят, что будет переменчивость погоды, с возможными осадками 22 и 23 ноября.

Специалист объяснила, что тёплая погода обусловлена приходом тёплых и влажных циклонов с Атлантики. Эксперты не исключают тёплой погоды даже в декабре.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область вошла в топ субъектов по числу сокращения проблемных объектов.