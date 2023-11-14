Новосибирская область вошла в топ субъектов по числу сокращения проблемных объектов

В течение этого года Новосибирская область улучшила свои позиции в рейтинге регионов России по числу исключенных из единого реестра проблемных объектов.

По данным ППК «Фонд развития территорий», регион вошел в топ-10 по восстановлению прав участников долевого строительства.

За первые десять месяцев 2023 года количество незавершенных строек, внесенных в Единый реестр проблемных объектов, уменьшилось в Новосибирской области на полтора десятка. Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что в регионе действует широкий спектр механизмов для завершения проблемных объектов.

«Так, за прошлый год мы исключили из единого реестра проблемных объектов рекордное количество объектов – 71 долгострой. С начала этого года было исключено 15 объектов, до конца года из этого списка будет исключен еще ряд долгостроев», – отметил министр строительства региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске под окнами высоток на Лесоперевалке снесли дома.