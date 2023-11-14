В Новосибирске в 2024 году снесут аварийный дом на Вяземской

Срок сноса аварийного дома на Вяземской определят в 2024 году.

По данным портала «Академ.Инфо» мэрия Новосибирской области сообщила о том, что двухэтажный деревянный дом признали аварийным и подлежащим сносу в мае 2020 года. Сейчас дату расселения панируют назвать в 2024 году.

«До момента расселения аварийного дома граждане вправе обратиться за предоставлением жилых помещений маневренного фонда в департамент энергетики, жилищного и коммунального города», — прокомментировали в муниципалитете.

Напомним, что в Новосибирске владельцы ресторана завершили вывоз оборудования и мебели из ресторана Park Cafe. Другое место и помещение искать не планируют, поэтому здание решено снести полностью.