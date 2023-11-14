В Новосибирской области нашли 35 опасных для проезда мостов

Четыре моста в Новосибирской области оказались в опасном состоянии для проезда. Об этом заявили на заседании транспортного комитета Законодательного собрания.

По данным аудитора КСП, состояние 31 моста признали неудовлетворительным. Депутаты обеспокоены текущей ситуацией. Они отметили, что подобные проблемы уже отмечали в начале 2000-х годов.

Парламентарий Сергей Титков подчеркнул, что за последние 10 лет в регионе кризис с инфраструктурой временно забыли. Заместитель главы регионального Минтранса Игорь Миллер сообщил, что ремонт моста через реку Камышанка в Коченевском районе завершится до конца текущего года. Однако работы по трем другим объектам планируют только на 2024 год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пьяный водитель хотел переложить вину за ДТП на мёртвого товарища.