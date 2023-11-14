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общество

В правительстве Новосибирской области назначили трёх министров

Фото: Правительство Новосибирской области

Трёх министров назначили в составе правительства Новосибирской области.

13 ноября правительство региона опубликовало постановление, где было указано о назначении в составе правительства Новосибирской области трёх министров.

В должность заместителя председателя правительства Новосибирской области из статуса исполняющих обязанности перевели министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко и министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина.

Также был утверждён в должности и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Напомним, что в Новосибирске назначили нового начальника городского МВД.

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Валерия Митрохина
Журналист

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