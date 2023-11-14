В правительстве Новосибирской области назначили трёх министров

Трёх министров назначили в составе правительства Новосибирской области.

13 ноября правительство региона опубликовало постановление, где было указано о назначении в составе правительства Новосибирской области трёх министров.

В должность заместителя председателя правительства Новосибирской области из статуса исполняющих обязанности перевели министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко и министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина.

Также был утверждён в должности и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Напомним, что в Новосибирске назначили нового начальника городского МВД.