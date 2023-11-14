В закон внесли новые поправки о выборах президента

Владимир Путин утвердил новые поправки о выборах президента

Поправки о выборах президента утвердил Владимир Путин. Об этом сообщают «РИА. Новости».

Таким образом, вводится запрет агитации на всех заблокированных ресурсах. На заседания избиркомов допускаются только представители СМИ, которые работаю по трудовому договору.

Приняты ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках, где располагаются воинские части, исключением будет являться работа аккредитованных СМИ, но только с согласием командира воинской части.

В случае судимости у кандидата закрепляется обязанность предоставить избирательную комиссию, которая зарегистрировала его, сведения о судимости в письменной форме.

С более полным списком поправок можно ознакомиться на сайте Официального опубликования правовых актов.

Напомним, что мэрия Новосибирска запретила митинг оппозиционера «за честные выборы».