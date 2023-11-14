Военнослужащий напал с ножом на девушку и получил срок в Новосибирской области

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Андрею Иванову.

2-ой восточный окружной военный суд сообщает, что военнослужащий в перерыве между судебными заседаниями по уголовному делу о привлечении его к уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы обратился в микрокредитную организацию с целью получения кредита на личные цели.

Но после того как ему отказали, мужчина в вечернее время прибыл в офис организации и, используя складной нож, напал на сотрудницу офиса. В панике девушка выполнила требования Иванова и отдала ему 7 000 рублей.

Суд назначил Иванову наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 7 лет.

Напомним, что в Новосибирске нашли пациента психбольницы, который напал на медсестру.