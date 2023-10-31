В Новосибирске нашли пациента психбольницы, который напал на медсестру

В Новосибирске нашли и задержали пациента психиатрической больницы.

По данным Telegram-канала «Экстренный НСК», пациента психбольницы, который напал на медсестру, задержали в отдалённом районе Новосибирской области — ему не удалось сбежать за пределы региона.

После инцидента в лечебнице следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Напомним, что 26 октября, вечером 36-летний Виталий Боровик с помощью шуруповёрта пытался задушить медработницу в подсобке психиатрической больницы на Владимировской. У женщины рваная рана шеи и ушиб головы. Ее госпитализировали.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Чите пациент дома-интерната сбежал к возлюбленной и вернулся спустя пару дней.