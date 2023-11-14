Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 14 ноября

Девять миллионов иранцев подали заявку на добровольное участие в войне с Израилем, несмотря на успехи израильской армии в секторе Газа, обстановка в регионе остается крайне напряженной, а волна антисемитских демонстраций по всему миру лишь нарастает – таковы краткие итоги геополитического противостояния на Ближнем Востоке по данным на 14 ноября 2023 года.

По единодушному мнению политологов всего мира, поводов для оптимизма в текущей ситуации на палестино-израильской границе пока не видно. И это при том, что большинство стран призывает к перемирию. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова противостоять всему миру и справится с давлением международного сообщества по ситуации в секторе Газа. В пику предложениям о признании независимости Палестины он потребовал освобождения удерживаемых ХАМАС заложников, назвав это единственным условием прекращения огня в анклаве.

По данным на 14 ноября 2023 года, израильские военные уничтожили около 20 человек, занимавших ключевые должности в ХАМАС, а также более 60-ти членов ливанской организации «Хезболла», подозреваемых в нападении на северную границу Израиля. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ взорвали более 150 тоннелей, использовавшихся палестинцами в ходе боевых действий, пишет газета Yedioth Ahronoth.

Тем временем, число жертв в секторе Газа достигло 11 180 человек, ранены – более 28 тысяч, гласят свежие данные палестинского Минздрава.