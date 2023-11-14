Врачи из Новосибирска спасли студента, врезавшегося в коня на мотоцикле

Врачи из Новосибирска спасли жизнь 17-летнему студенту, который летом врезался на мотоцикле в коня

17-летний Руслан из Забайкальского края отправился летом кататься в поле на мотоцикле, где из-за сильного туман не увидел лошадь и врезался в нее на скорости. В результате чего у молодого человека произошел микронадрыв аорты в районе, где из нее выходит подключичная артерия. Это два крупнейших сосуда в организме, и разрыв одного из них приводит к смерти.

Спустя три месяца после инцидента парень оказался в клинике. У Руслана начала формироваться аневризма с локальным расслоением.

Врачи сделали операцию с использованием малотравматичных технологии — размер аорты составлял два сантиметра, что нормально, так как в подростковом возрасте организм растет быстрее, чем сосуды.

Операция прошла успешно, сейчас Руслан готовится к выписке.

Ранее в Новосибирске врачи, учёные и работники культуры получили госнаграды.