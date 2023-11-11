В Новосибирске врачи, учёные и работники культуры получили госнаграды

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил выдающимся жителям региона знаки отличия, медали и грамоты президента РФ.

Накануне глава Новосибирской области Андрей Травников раздал государственные и региональные награды 67 профессионалам из разных отраслей. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, чествование было приурочено к Дню народного единства.

Среди награждённых было много медиков. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены старшая медсестра «Городской клинической поликлиники № 13» Елена Разумная, фельдшер «Городской клинической поликлиники № 22» Наталия Хван, генеральный директор ООО «Здравмедтех-Новосибирск» Алексей Клевасов. Этой же награды удостоен и глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

А вот сотрудники НГМУ получили медали Луки Крымского за помощь коллегам на Донбассе. Например, Дмитрий Жуков делал по 15 операций в день, иногда даже работать приходилось в темноте.

Из сферы искусства и культуры знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» поучила ветеран труда Раиса Ерназарова. Кинорежиссёр полвека снимает документальные ленты о сибиряках. В Новосибирске хорошо известен её фильм об основателях Академгородка.

Напомним, День народного единства в России и в Новосибирске отмечали 4 ноября. В этот день прошли торжественные митинги и праздничные концерты.