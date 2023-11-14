Всех без исключения ждёт сюрприз. Пенсионный возраст изменят уже в 2024 году

Пенсионная реформа, повысившая возрастной порог выхода на заслуженный отдых сразу на пять лет, очевидно терпит крах. Обозримые перспективы её отмены анализирует портал «Сиб.фм».

С момента поднятия пенсионного возраста в Росси в 2018 году пожилые россияне никак не могут смириться с этим фактом. По данным опроса агентства Superjob.ru, за отмену повышения пенсионного возраста выступают почти 90% россиян — людям приходится работать на 5 лет дольше, что, учитывая среднюю продолжительность жизни мужчин в нашей стране, является серьезным испытанием.

Поговаривают об отмене этого решения с возвращением возрастного порога к нормам Советской эпохи истории страны и в Государственной Думе: «Не было никаких ни экономических, ни социальных, ни, тем более, политических предпосылок для повышения пенсионного возраста. И мы не остановимся, мы будем всё равно требовать возврата нормального пенсионного возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Мы считаем, что людей обманули», пояснял не раз свою позицию с высокой думской трибуны глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По данным некоторых сетевых изданий РУНЕТА, рассматривает возможность изменения пенсионного возраста в будущем 2024 году и глава нашего государства Владимир Путин, а россиянам известно, что в нашей стране не начинают разговоры просто так, тем более представители власти.