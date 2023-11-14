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общество

Заканчивается строительство трубопровода за 318 миллионов рублей в ТЭЦ-5 Новосибирска

Фото: СГК Новосибирск

На новосибирской ТЭЦ-5 заканчивается строительство трубопровода за 318 миллионов.

Пресс-служба СГК сообщает о последнем этапе строительства новосибирской ТЭЦ-5 трубопровода пиковой котельной. Работа объекта оценивается в 318 миллионов рублей, а завершить её планируют к 2024 году.

В компании уточнили, что новая котельная сможет взять на себя нагрузку с других котельных и начать ежегодно производить примерно 12 млн кВт*ч.

Сейчас работы находятся на финальном этапе.

Напомним, что несколько школ снесли в Новосибирске из-за нарушений при возведении фундамента.

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Валерия Митрохина
Журналист

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