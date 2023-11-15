38-летний боец из Новосибирской области Дмитрий Белоусов погиб в зоне СВО

Прощание пройдёт 15 ноября с 12:00 до 13:00.

В Новосибирской области жители Черепановского района попрощаются с Дмитрием Белоусовым, который погиб в результате выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила районная администрация.

Дмитрий Белоусов родился 21 января 1985 года. В 2001 году он закончил Безменовскую среднюю школу и последующие годы трудился на заводе металлоконструкций в Новосибирске.

В сентябре 2023 года Дмитрий решился отправиться в зону СВО добровольцем. 22 октября он погиб.

Прощание с героем состоится 15 ноября с 12:00 до 13:00 в сельском клубе посёлка Привольный.

Ранее Сиб.фм сообщал, что старший лейтенант Илья Карпенко из Новосибирской области погиб в СВО.