Старший лейтенант Илья Карпенко из Новосибирской области погиб в СВО

В Новосибирской области погиб старший лейтенант в зоне специальной военной операции.

При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб старший лейтенант Илья Карпенко 1988 года рождения. Об этом сообщили в администрации Коченевского района Новосибирской области.

3 сентября прошлого года Илья заключил контракт и был направлен в зону специальной военной операции.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в зоне спецоперации 3 ноября погиб радиотелефонист-планшетист расчета автоматизированных средств управления Хожиев Евгений из Бердска.