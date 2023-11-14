50-летний контрактник из Бердска Евгений Хожиев погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб 50-летний Евгений Хожиев.

Портал Бердск Онлайн сообщает о том, что в зоне спецоперации 3 ноября погиб радиотелефонист-планшетист расчета автоматизированных средств управления Хожиев Евгений из Бердска.

24 июля 2023 года Евгений заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и отправился в зону СВО.

Церемония прощания с Евгением состоится 15 ноября 2023 с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).

Напомним, что 45-летний сержант из Барабинского района Новосибирской области погиб в зоне СВО.