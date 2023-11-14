45-летний сержант из Барабинского района Новосибирской области погиб в зоне СВО

Уроженец деревни Богатиха погиб 8 ноября в зоне спецоперации.

В группе «Своих не бросаем (Барабинск)» социальной сети «ВКонтакте» разместили информацию о гибели 45-летнего сержанта из Барабинского района Новосибирской области в зоне специальной военной операции. Николай Колотов принимал участие в СВО с мая 2023 года.

При выполнении боевых задач получил ранение и скончался 8 ноября.

Прощание с Николаем состоится в среду, 15 ноября, в деревне Богатиха.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что под Новосибирском простились с погибшим в зоне СВО Виктором Носуленко.