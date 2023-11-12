Под Новосибирском простятся с погибшим в зоне СВО Виктором Носуленко

В Новосибирской области похоронят 27-летнего Виктора Носуленко, погибшего в зоне СВО.

В Черепановском районе Новосибирской области простятся с Виктором Носуленко, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации района.

По данным властей, Виктор родился 28 марта 1996 года в посёлке Дорогино. Он активно участвовал в военно-патриотических и спортивных мероприятиях еще во время учебы в местной школе. После окончания школы он поступил в Линёвский центр профессионального обучения и после срочной службы устроился на завод керамических изделий в своем родном посёлке.

В сентябре 2022 года Виктор был призван в армию в рамках частичной мобилизации и отправился на СВО в качестве стрелка мотострелковой роты. Он погиб 31 октября 2023 года.

Прощание с Виктором состоится 12 ноября с 10:00 до 11:00 в доме культуры посёлка Дорогино.



Напомним, реабилитационный центр открыл двери для участников СВО в Новосибирске.