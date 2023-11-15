Актер из Новосибирска Ефим Петрунин сыграет Ромео в новом сериале на СТС

Актер из Новосибирска Ефим Петрунин получил роль в новом сериале «Мафия — дело семейное» на канале СТС.

Вместе с ним в сериале снялись Александр Робак, Анна Уколова, Ингрид Олеринская, Фёдор Лавров и Ксения Кутепова. Проект выйдет на экраны в конце ноября. В нем актера из Новосибирска покажут в 17-й серии.

В сюжете рассказывают о молодых адвокатах, которые знакомят своих родителей перед предстоящей свадьбой. На встрече выясняется, что отец жениха в прошлом посадил в тюрьму отца невесты. Однако в сериале ожидается счастливый конец.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске звезды Большого театра выступят в «Щелкунчике» на сцене НОВАТа.