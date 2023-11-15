Бастрыкин потребовал доклад о проверке снижения зарплат врачам в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе проверки снижения зарплат фельдшерам в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки снижения зарплат врачам в селе Верх-Тула Новосибирской области.

Напомним, что в одной из социальных сетей было опубликован материал о сокращении зарплат медикам. В результате чего Следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку.

Позже в Telegram-канале ГБУЗ НСО «НКЦРБ» появился комментарий по этому делу, где объяснили, что заработная плата сотрудников подстанции СМП регулируется Положением об оплате труда работников ГБУЗ НСО “НКЦРБ” на 2022-2024 годы, состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Ранее в Новосибирской области нашли 35 опасных для проезда мостов.