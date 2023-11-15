Бессрочную мобилизацию в России прокомментировал комбат «Веги» Панферов

Командир батальона добровольцев «Вега» Андрей Панфёров прокомментировал бессрочную мобилизацию в рядах Вооружённых сил России. Об этом сообщает VN.ru.

По его словам, точный срок службы в период мобилизации не устанавливается, но с военной точки зрения смена опытных бойцов, мобилизованных осенью, на передовой нецелесообразна. Подполковник также отметил, что вторая волна мобилизации в России не предвидится, поскольку приток добровольцев удовлетворяет потребности армии в личном составе.

Закон предусматривает два отпуска в год для мобилизованных граждан. Панфёров подчеркнул, что бессрочная мобилизация обусловлена военной необходимостью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Госдуме обозначили срок возвращения мобилизованных из зоны СВО.