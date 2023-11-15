Директор новосибирской школы по конному спорту прокомментировал уголовное дело своего заместителя

В Новосибирске заместителя школы олимпийского резерва по конному спорту обвиняют в приобретении поддельного диплома о высшем образовании.

Директор спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева Константин Катунин не знает об уголовное деле, которое возбудили на его заместителя Екатерину Мехед. Об этом он заявил корреспонденту Сиб.фм.

«Чтобы мне о чём-то говорить, нужно увидеть документ. Школа никаких документов не получала. Я первый раз об этом слышу. О возбуждении уголовного дела я ничего не знаю», — ответил Катунин.

Директор школы добавил, что Екатерина Мехед сейчас в отпуске.

«Она была на больничном, а сейчас в отпуске. Я не видел её несколько месяцев», — отметил он.

Сама Мехед на звонок корреспондента Сиб.фм не ответила. На её странице во «Вконтакте» указано, что она училась в МТИ (МосТех) — негосударственный вуз.

Напомним, прокурорская проверка установила, что Мехед предоставила работодателю заведомо поддельный диплом о высшем образовании. На неё возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа).