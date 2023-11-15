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общество проиcшествия

В Новосибирске замдиректора школы олимпийского резерва обвинили в покупке диплома

Фото: соцсети, Сиб.фм

В Новосибирске на замдиректора школы олимпийского резерва по конному спорту возбудили уголовное дело из-за поддельного диплома.

В Новосибирске возбудили уголовное дело на замдиректора спортивной школы по конному спорту И.П. Брайчева. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным источника Сиб.фм, речь идёт о Екатерине Мехед.

В прокуратуре рассказали, что проверка установила, что заместитель директора при трудоустройстве в учреждение предоставила работодателю заведомо поддельный диплом о высшем образовании. На Мехед возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа).

Источник отметил, что Мехед не будут заключать под стражу.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском в третий раз возобновили уголовное дело умершей в больнице школьницы.

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Дамир Трубников

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