В Новосибирске замдиректора школы олимпийского резерва обвинили в покупке диплома

В Новосибирске на замдиректора школы олимпийского резерва по конному спорту возбудили уголовное дело из-за поддельного диплома.

В Новосибирске возбудили уголовное дело на замдиректора спортивной школы по конному спорту И.П. Брайчева. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным источника Сиб.фм, речь идёт о Екатерине Мехед.

В прокуратуре рассказали, что проверка установила, что заместитель директора при трудоустройстве в учреждение предоставила работодателю заведомо поддельный диплом о высшем образовании. На Мехед возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа).

Источник отметил, что Мехед не будут заключать под стражу.



Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском в третий раз возобновили уголовное дело умершей в больнице школьницы.