Под Новосибирском в третий раз возобновили уголовное дело умершей в больнице школьницы

Многодетная мать из районного посёлка Купино Новосибирской области Вера Зебницкая-Шишова добилась возбуждения уголовного дела о смерти 12-летней Ангелины Вахненко в третий раз.

Следователи СКР закрыли дело Ангелины Вахненко во второй раз в конце августа 2023 года. Школьнице из Купино поставили прививку в апреле 2022-го, после этого она попала в больницу, а ещё через 10 дней умерла.

Её мама Вера Зебницкая-Шишова писала жалобы везде. В последний раз Сиб.фм рассказывал, как женщина пыталась попасть в мобильную приёмную президента России, но её не пустили. После публикации ей перезвонили и извинились.

Сегодня, 15 ноября, Вера Зебницкая-Шишова сообщила корреспонденту Сиб.фм радостную новость. Ей пришёл ответ от уполномоченного по делам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

«Уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области направлены запросы в Росздравнадзор по Новосибирской области, прокуратуру Новосибирской области, СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области. В соответствии с представленными ответами, сообщаю, что указанными ведомствами приняты все меры для полного и всестороннего расследования смерти Вашей дочери, — сказано в ответе Надежды Болтенко.

– В настоящее время, постановлением и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области от 28.10.2023 постановление о прекращении уголовного дела от 24.08.2023отменено и направлено на предварительное расследование».

В прокуратуре Новосибирской области матери также сообщили, что 27 октября дело изъято из производства Карасукского отдела СКР и передано следователям в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области. Расследование дела также находится под контролем у прокуроров.

Также Вера Зебницкая-Шишова создала петицию и требует, чтобы в Купинской ЦРБ установили камеры видеонаблюдения. Следить, по мнению многодетной матери, нужно за действиями врачей.