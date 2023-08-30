Следователи под Новосибирском второй раз закрыли дело умершей после прививки школьницы

Многодетной матери из районного посёлка Купино Новосибирской области Вере Зебницкой-Шишовой вновь пришло уведомление от Следственного комитета о прекращении уголовного дела.

С апреля прошлого года Вера Зебницкая-Шишова пытается добиться правды. Её дочери, пятикласснице Ангелине поставили прививку, после которой девочка буквально за несколько дней сгорела.

Девочке стало плохо на уроке физкультуры, потом у неё начался озноб. Когда приехали фельдшеры скорой, они решили, что у девочки простуда. Однако девочку госпитализировали в ЦРБ, там она впала в кому, а через 10 дней умерла.

Мать считает, что действия врачей привели к трагедии. Мать писала письма и в прокуратуру, и руководителю СКР Александру Бастрыкину. В итоге уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в итоге возбудили спустя три недели.

К ноябрю 2022 года провели вторую судебно-медицинскую экспертизу, но и она не дала чёткого ответа: виновны ли врачи в гибели девочки. Врачи не смогли во время диагностировать гнойный менингоэнцефалит, но даже если бы они это сделали – не факт что, ребёнка удалось спасти, примерно к таким выводам пришли следователи.

Весной в Купинской ЦРБ побывала проверка в составе специалистов Росздравнадзора и прокуроров из Новосибирска. В больнице были найдены нарушения, связанные с нехваткой специалистов и неправильным хранением лекарств – медицинское учреждение оштрафовали.

Однако дело о причинении смерти по неосторожности Ангелине в июне этого года прекратили: состава преступления следователи не нашли.

Однако мать не смирилась и вновь написала жалобы в Следственный комитет и прокуратуру. В итоге глава СКР Александр Бастрыкин поручил возобновить следствие, и в июле оно началось снова.

Оказалось, что в деле не отражены показания ещё трёх свидетелей, вновь изучался регистрационный материал. У следователей был месяц, чтобы отчитаться о результатах расследования в Центральный аппарат. Однако накануне Вера Зебницкая-Шишова вновь получила неприятный ответ из следственных органов.

«Настоящим сообщаю, что уголовное дело, возбуждённое 24.05.2022 года по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, прекращено 24.08.2023 года по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием события преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109, частью 2 статьи 238, частью 2 статьи 293 УК РФ», — сказано в сообщении, которое получила Вера Зебницкая-Шишова.

Также в официальном ответе сказано, что решение следователей многодетная мать может обжаловать или обратиться в суд. Вера Зебницкая-Шишова считает, что перед началом следствия медицинские документы её дочери были подчищены.

«Будем обжаловать. Всё равно будем добиваться третьей экспертизы – только она даст точный ответ. Также адвокат будет требовать отвода следователя»,

- прокомментировала официальный ответ многодетная мать Сиб.фм.

Кстати, после того, как Сиб.фм рассказал, что было закрыто уголовное дело о смерти 60-летней пациентки этой же Купинской ЦРБ после перелома ноги. Гибель Валентины Романченко заинтересовала председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, и дело возобновили.