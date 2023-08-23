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общество проиcшествия

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти пенсионерки с переломом под Новосибирском

Коллаж Сиб.фм: фото предоставлено героем публикации, СКР и из архива редакции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о смерти пенсионерки из Купинского района Новосибирской области после публикации на Сиб.фм.

Сиб.фм не раз 60-летней пенсионерки Валентины Романченко из села Метелёво Купинского района, которая в феврале этого года сломала ногу в трёх местах. Сначала женщину привезли в ЦРБ, но загипсовали ногу и отправили домой.

Дочь пенсионерки Наталья Филионидова пыталась настоять на госпитализации Валентины Романченко в Центральную районную больницу, ведь у пожилой женщины были не только переломы, но и остеопороз, однако родственникам отказали.

А спустя сутки пенсионерке вновь стало плохо – так, что за ней пришлось отправлять машину скорой помощи. В итоге женщину прооперировали и вновь отправили домой.

Родственники испугались, когда из-под гипса пошёл неприятный запах. Валентину Романченко увезли в больницу, а через сутки родственники узнали об её смерти.

По данному делу долго шла проверка, следователи опрашивали врачей, а весной в Купинскую ЦРБ наведались прокуроры, однако в итоге все материалы, собранные следователями так и не легли в уголовное дело. В середине августа дочь пенсионерки сообщила Сиб.фм, что возбуждать дело на врачей не стали.

Фото Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти пенсионерки с переломом под Новосибирском 2

Однако на этой неделе дело обрело неожиданный поворот, после того, как им заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пожилой женщины в одной из больниц Новосибирской области,

- сообщили в Центральном аппарате ведомства. – В социальных сетях получила распространение информация о смерти в больнице пенсионерки из Купинского района Новосибирской области. В настоящее время следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту проводится дополнительная процессуальная проверка».

Таким образом, руководитель СУ СК России по Новосибирской области Евгений Долгалев должен доложить о возбуждении уголовного дела и о проведённых первоначально следственных действиях.

Кстати, это не первое уголовное дело в Купинской ЦРБ, которое взял на контроль председатель СКР. Ранее Сиб.фм рассказывал о 12-летней школьнице Ангелине, которая умерла после прививки. В этом случае уголовное дело по 109 статье УК РФ закрывали, но потом возбудили снова. Мать девочки Вера Зебницкая-Шишова рассказывала, что следователь не учла показания трёх свидетелей, а сейчас все журналы ЦРБ перетряхивают по-новому.

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Елена Отмахова
журналист

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