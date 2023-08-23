Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти пенсионерки с переломом под Новосибирском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о смерти пенсионерки из Купинского района Новосибирской области после публикации на Сиб.фм.

Сиб.фм не раз 60-летней пенсионерки Валентины Романченко из села Метелёво Купинского района, которая в феврале этого года сломала ногу в трёх местах. Сначала женщину привезли в ЦРБ, но загипсовали ногу и отправили домой.

Дочь пенсионерки Наталья Филионидова пыталась настоять на госпитализации Валентины Романченко в Центральную районную больницу, ведь у пожилой женщины были не только переломы, но и остеопороз, однако родственникам отказали.

А спустя сутки пенсионерке вновь стало плохо – так, что за ней пришлось отправлять машину скорой помощи. В итоге женщину прооперировали и вновь отправили домой.

Родственники испугались, когда из-под гипса пошёл неприятный запах. Валентину Романченко увезли в больницу, а через сутки родственники узнали об её смерти.

По данному делу долго шла проверка, следователи опрашивали врачей, а весной в Купинскую ЦРБ наведались прокуроры, однако в итоге все материалы, собранные следователями так и не легли в уголовное дело. В середине августа дочь пенсионерки сообщила Сиб.фм, что возбуждать дело на врачей не стали.

Однако на этой неделе дело обрело неожиданный поворот, после того, как им заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пожилой женщины в одной из больниц Новосибирской области,

- сообщили в Центральном аппарате ведомства. – В социальных сетях получила распространение информация о смерти в больнице пенсионерки из Купинского района Новосибирской области. В настоящее время следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту проводится дополнительная процессуальная проверка».

Таким образом, руководитель СУ СК России по Новосибирской области Евгений Долгалев должен доложить о возбуждении уголовного дела и о проведённых первоначально следственных действиях.

Кстати, это не первое уголовное дело в Купинской ЦРБ, которое взял на контроль председатель СКР. Ранее Сиб.фм рассказывал о 12-летней школьнице Ангелине, которая умерла после прививки. В этом случае уголовное дело по 109 статье УК РФ закрывали, но потом возбудили снова. Мать девочки Вера Зебницкая-Шишова рассказывала, что следователь не учла показания трёх свидетелей, а сейчас все журналы ЦРБ перетряхивают по-новому.